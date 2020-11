Geparkte Autos beschädigt

Friesoythe /Bösel Zu zwei Verkehrsunfallfluchten ist es in den vergangenen Tagen in Friesoythe und Bösel gekommen. Nun werden Zeugen gesucht: • Wie die Polizei mitteilt, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf einem Parkplatz an der Gerichtsstraße in Friesoythe vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen dort abgestellten Pkw der Marke VW Polo und entfernte sich anschließend. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 9. November, gegen 9 Uhr und Dienstag, 10. November, um 11.30 Uhr. Am Polo entstand nach Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160) in Verbindung zu setzen. • Am Dienstag, 10. November, zwischen 8 und 9 Uhr ereignete sich ein ähnlicher Vorfall auf dem Grundstück einer Betreuungspflege an der Kardinal-von-Galen-Straße in Bösel. Erneut stieß laut Polizei ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Pkw, diesmal der Marke Fiat Tipo, und entfernte sich anschließend von der Unfall Stelle. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Bösel (Telefon 04494/922620) in Verbindung zu setzen.

