Friesoythe /Bösel Nachdem ein Kater kürzlich im Bereich Schwaneburger Weg/Holunderweg in Friesoythe durch Giftköder gestorben war, meldete die Polizei jetzt weitere verdächtige Köder.

So seien am vergangenen Donnerstag, 3. Januar, gegen 16 Uhr, in Bösel im Bereich der Beethovenstraße mehrere kleine Würstchenstücke, die auf einer längeren Strecke ausgelegt waren, entdeckt worden. Ob es sich dabei um vergiftete Köder handelt kann noch nicht gesagt werden, teilt die Polizei weiter mit.

Lesen Sie auch: Aufregung um Giftköder in Altenoythe und Friesoythe

Es sei zudem keine Schädigung oder Vergiftung bekannt geworden. Die Ermittlungen laufen. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefon 04491/93160 entgegen.

Im Fall des verstorbenen Katers allerdings war durch eine Tierärztin eine Vergiftung als Todesursache festgestellt worden. Das vier Jahre alte Tier hatte nach einem Streifzug am Samstag, 29. Dezember, zwischen 22 und 23 Uhr schwere Atemprobleme gehabt.

Diese hätten sich laut des Besitzers am Folgetag verstärkt, verbunden mit blutendem Auswurf. Der Kater sei dann auf dem Weg zur Tierärztin gestorben.

Der tote Kater wurde durch den Eigentümer auch der Polizei-Dienststelle in Friesoythe gemeldet. Auch sie bestätigte, dass Hinweise vorliegen würde, dass die Katze vergiftet worden sein könnte.