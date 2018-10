Friesoythe /Bösel Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 12. Oktober, in Friesoythe leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 81-jähriger Mann aus Esterwegen gegen 11.25 Uhr mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg der Europastraße in Friesoythe.

Dabei übersah er eine auf dem Geh- und Radweg stehende 59-jährige Fußgängerin aus Edewecht und eine danebenstehende 37-jährige Friesoytherin mit ihrem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß. Alle drei Personen stürzten und wurden dadurch leicht verletzt. Am Pedelec der Friesoytherin entstand leichter Sachschaden.

Ebenfalls am Freitag ist in Bösel eine Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei mittelte, kreuzte eine 78-jährige Böselerin gegen 12.05 Uhr mit ihrem Pkw in Bösel die Friesoyther Straße in Richtung Overlaher Straße und übersah dabei den aus Richtung Garrel kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw einer 76-jährigen Garrelerin. Durch den Zusammenstoß wurde die Garrelerin leicht verletzt ins Krankenhaus nach Friesoythe verbracht. Der Sachschaden wird auf 6500 Euro geschätzt.

Des Weiteren hat sich in der Zeit von Dienstag, 9. Oktober, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 11. Oktober, 19 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht in Bösel ereignet. Ein an der Schulstraße geparkter Pkw Audi einer 33-jährigen Böselerin wurde beschädigt. Vermutlich beim Wenden stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den Pkw, so dass ein Schaden von 500 Euro entstand, teilte die Polizei mit. Anschließend entfernte sich dieses Fahrzeug unerlaubt. Hinweise an die Polizei Bösel unter Telefon 04494/308.

Ohne Fahrerlaubnis war am Samstag, 13. Oktober, eine 16-Jährige aus Bösel unterwegs. Gegen 2.20 Uhr, war einer Steifenwagenbesatzung in Bösel auf der Jägerstraße ein Roller aufgefallen, der mit circa 50 km/h fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass die 16-Jährige nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.