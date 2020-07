Polizei: Pedelec-Fahrerin verletzt sich bei Unfall in Bösel

Friesoythe /Bösel Die Polizei hatte ein ruhiges Wochenende zu verzeichnen gehabt.

So wurde am Sonntag unter anderem mitgeteilt, dass aus der Garage eines Wohnhauses an der Thüler Straße ein Pedelec entwendet wurde. Der Tatzeitraum wird von Dienstag, 14. Juli, 8 Uhr, bis Freitag, 17. Juli, 13 Uhr, eingegrenzt. Nach Mitteilung der Polizei gelangten die Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in die Garage. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160) zu melden.

Zu einem Unfall kam es am Samstag gegen 18.15 Uhr auf der Jägerstraße in Bösel. Eine Pedelec-Fahrerin war nach Angaben der Polizei auf dem Fahrradweg an der Jägerstraße in Richtung Bösel unterwegs. Als sie nach links in die Thüler Straße abbiegen wollte, wurde sie von hinten von einem anderen Fahrradfahrer erfasst. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich bei dem Sturz. Der andere Fahrradfahrer entfernte sich nach Polizeiangaben von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Daten zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160) zu melden.