Polizei: Tanzende Person will auf Straße duschen

Friesoythe /Bösel Zu mehreren Einsätzen sind am Wochenende die Beamten des Polizeikommissariats Friesoythe gerufen worden. Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Nacht zu Sonntag zu zahlreichen Ruhestörungen. Zudem gab es drei spezielle Einsätze: • Am Samstag um 11.30 Uhr wurde der Polizei eine tanzende Person auf der Straße zwischen Bösel und Garrel gemeldet. Der 39-jährige Mann erklärte den Beamten, dass er sich in der Nacht zu Fuß von Werlte in Richtung Garrel auf den Weg gemacht habe und dass er nun tanzen sowie im Regen duschen müsse. Hinzugerufene Sanitäter stellten bei dem Mann einen Ruhepuls von 140 Schlägen pro Minute fest. Da der Verdacht einer Vergiftung, mutmaßlich durch Betäubungsmittel, bestand, wurde der 39-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. • Ebenfalls in Bösel wurde am Samstag gegen 14.30 Uhr eine schlafende Person auf der Straße festgestellt. Erst als Polizeibeamte dem stark alkoholisierten Mann Wasser ins Gesicht spritzen, wurde dieser wach und konnte nach Hause gebracht werden. • Am Sonntag gegen 9 Uhr hielten Beamte einen 37-jährigen Friesoyther an, der mit einem Elektro-Scooter den Radweg am Grünen Hof befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Den Friesoyther erwartet ein Strafverfahren.