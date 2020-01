Friesoythe Ein 18-Jähriger aus Bösel ist am Dienstag, 7. Januar, unter Drogeneinfluss mit seinem Roller unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der 18-Jährige gegen 17.45 Uhr auf dem Niedersachsenring in Friesoythe kontrolliert. Bei der Kontrolle haben die Polizeibeamten dann festgestellt, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Böseler durfte nicht weiterfahren. Gegen den 18-Jährigen wurde außerdem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.