Bewährung nach Überfall

Friesoythe /Cloppenburg Wegen schweren Raubes hat das Cloppenburger Amtsgericht am Freitag einen 16-jährigen Schüler aus Friesoythe zu einem Jahr Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Der junge Angeklagte hatte Anfang des Jahres in Friesoythe einen Getränkemarkt überfallen und 350 Euro erbeutet. Warum er das getan habe, wollte die Vorsitzende Richterin von dem 16-Jährigen wissen. Seine Antwort: Geld könne man immer gebrauchen.

Der 16-Jährige hätte am Tattag eigentlich zur Schule gemusst. Dort war er aber suspendiert worden. So saß er zusammen mit einem Freund morgens zu Hause und war dann auf die Idee gekommen, durch einen Überfall Geld zu besorgen. Sein Freund, der alles wusste, war mitgegangen, dann aber auf halbem Weg stehen geblieben. Er wollte nicht mitmachen. Dennoch musste auch er sich vor Gericht verantworten – und zwar wegen Nichtanzeigens einer Straftat. Während der nicht vorbestrafte 16-Jährige zu einem Jahr Jugendstrafe auf Bewährung wurde, wurde sein Freund unter Betreuung gestellt.

Der 16-Jährige hatte sich ein Tuch ins Gesicht gezogen. Als Waffe diente ihm sein Fahrtenmesser aus früheren Jahren. So stürmte er in den Getränkemarkt. Die Verkäuferin, die heute noch unter dem Überfall leidet, war schockiert gewesen. Sie hat aufgrund der Tat an Lebensqualität verloren, heißt es.

350 Euro Wechselgeld konnte der 16-Jährige erbeuten. Zur Verkäuferin hatte er gesagt: „Entschuldigen sie den Schock, aber das musste sein.“