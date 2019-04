Friesoythe /Cloppenburg Pech im Spiel: Statt eines erwarteten Gewinns von 50 000 Euro muss ein Familienvater aus Friesoythe jetzt ins Gefängnis. Das Cloppenburger Amtsgericht sprach den 32-Jährigen am Donnerstag des Diebstahls schuldig und verurteilte ihn zu zwei Monaten Haft ohne Bewährung.

Der Angeklagte hatte kurz vor Weihnachten vorigen Jahres im Beisein seines minderjährigen Sohnes in einem Verbrauchermarkt in Friesoythe vier Batterien im Wert von 14,90 Euro gestohlen und war dabei ertappt worden. Für die unsinnige Tat hatte der Angeklagte eine Erklärung. Es sei vor Weihnachten um ein Gewinnspiel gegangen. Wenn man innerhalb einer kurzen Zeit eine bestimmte Telefonnummer anwähle, erhalte man einen Gewinn in Höhe von 50 000 Euro. Die Frist sei damals schon fast abgelaufen gewesen, da habe er bemerkt, dass die Batterien in seinem Telefon (Festnetzanschluss) leer seien. Um doch noch an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, sei er schnell zum Verbrauchermarkt gelaufen. Er habe aber kein Geld dabei gehabt, deswegen habe er die Batterien stehlen müssen, so der Angeklagte. Büro des Detektivs, Polizei, eine Anzeige und ein Protokoll: Die Frist für die Teilnahme am Gewinnspiel war abgelaufen.

Nicht nur, dass er vor seinem Sohn die Tat begangen hatte und der Junge dann die Vernehmung seines Vaters miterleben musste; der Angeklagte stand zur Tatzeit unter mehrfacher Bewährung wegen früherer Diebstähle.