Friesoythe /Cloppenburg Auf ein gnädiges Gericht ist am Donnerstag ein 19-jähriger Heranwachsender aus Friesoythe gestoßen. Verantworten musste er sich wegen des Vorwurfes der Trunkenheit im Verkehr. Das Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichtes stellte das Verfahren gegen eine Geldauflage von 400 Euro ein.

Das Ganze hätte aber ganz anders ausgehen können – mit einer hohen Strafe und einer langen Führerscheinsperre beziehungsweise einem mehrmonatigen Fahrverbot. Doch besondere Tatumstände ließen das Gericht Gnade walten.

Der 19-Jährige hatte unter Drogeneinfluss mit seinem Auto am Straßenverkehr teilgenommen und war in voller Fahrt gegen eine Leitplanke gerast. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. So kam auch die „Drogenfahrt“ ans Tageslicht. Drogen oder Alkohol: Beides gehört zum Tatbestand der Trunkenheit im Verkehr. Fortan wurde gegen den 19-Jährigen in diesem Sinne auch ermittelt. Den Führerschein musste der Angeklagte aber zu keiner Zeit abgeben.

Im Verfahren am Donnerstag konnte der 19-Jährige dann glaubhaft machen, dass er zur Tatzeit aufgrund schwerer familiärer Schicksalsschläge eine schlechte Phase gehabt habe. So sei die Fahrt unter Drogeneinfluss zustand gekommen. Niemals sonst habe er unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen. Das Gericht glaubte ihm das auch.

Um aber sich zu gehen, was einen möglichen Drogenkonsum angeht, muss der 19-Jährige in den nächsten Monaten eine Drogenabstinenz nachweisen. Insgesamt ist damit die Fahrt unter Drogeneinfluss noch glimpflich ausgegangen, vor allem vor dem Hintergrund der Einstellung des Verfahrens.

Doch das letzte Wort in der Sache hat die Verwaltungsbehörde. Sie kann dem Angeklagten immer noch den Führerschein entziehen und ihn zur (Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) schicken.