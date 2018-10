Friesoythe /Cloppenburg Wegen Sozialbetrugs im großen Stil hat das Cloppenburger Amtsgericht gestern einen marokkanischen Asylbewerber aus Friesoythe im Strafbefehlswege zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss der 32-Jährige die ergaunerten Gelder zurückzahlen. Das sind in seinem Fall mehr als 16000 Euro. Der Angeklagte lebte in einer Asylbewerberunterkunft in Friesoythe. Von der dortigen Sozialbehörde bezog er nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Gelder für den Lebensunterhalt.

Gleichzeitig aber hatte er sich mit einem Aliasnamen von der Sozialbehörde in Hannover Leistungen erschlichen. Insgesamt beliefen sich die zu Unrecht gezahlten Gelder auf mehr als 16000 Euro. Ein Jahr lang hatte der Angeklagte die zusätzlichen Gelder bezogen, bis er dann aufflog. Fortan wurde gegen den Angeklagten wegen Sozialbetruges ermittelt. Dann kam es zur Terminierung des jetzigen Verfahrens.

Da eine Zustellung der Ladung zum Termin per Post schwierig war, hatte eine Mitarbeiterin des Amtsgerichtes dem Angeklagten die Ladung zum Termin höchstpersönlich in der Unterkunft in Friesoythe vorbeigebracht. Doch der Aufwand sollte sich nicht lohnen. Denn zum gestrigen Termin erschien der Angeklagte erst gar nicht. Keiner weiß, wo er sich befindet. Das Gericht erließ die Strafe dann im Strafbefehlswege (schriftliche Form eines Verfahrens).

Ob das den Angeklagten aber irgendwann einmal erreicht, ist eher zu bezweifeln. Möglicherweise ist der 32-Jährige abgetaucht. Dem Angeklagten wurde ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt. Ob der Anwalt nun seinen unbekannten Mandanten findet, bleibt abzuwarten. Theoretisch könnte der 32-Jährige noch Einspruch gegen den Strafbefehl einlegen. Dann käme es wieder zu einer Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht. Aber Verfahren vor Gericht scheinen nicht die Sache des Angeklagten zu sein.