Friesoythe /Cloppenburg Wegen Urkundenfälschung und Betrugs hat das Jugendschöffengericht des Cloppenburger Amtsgerichts am Donnerstag eine 18-Jährige aus Friesoythe zu einer Jugendstrafe von neun Monaten ohne Bewährung verurteilt.

Was die Angeklagte getan haben soll, war regelrecht dreist: Direkt nach einer Verurteilung wegen Urkundenfälschung und Betrugs soll sie erneut eine Urkundenfälschung begangen haben. Zum Zeitpunkt der ersten Taten lebte die 18-Jährige in einer Jugendeinrichtung. Weil angeblich das Taschengeld nicht ausreichte, soll sie Überweisungsträger der Einrichtung gefälscht und sich so rund 2500 Euro auf ihr eigenes Konto überwiesen haben. Dies war dem Steuerberater der Einrichtung aufgefallen. Wegen der Taten musste sich die Angeklagte Anfang Januar vor dem Cloppenburger Amtsgericht verantworten.

Das Gericht hatte der 18-Jährigen eine schädliche Neigung als Vorbedingung für die Verhängung einer Jugendstrafe bescheinigt. Das Urteil damals: Acht Monate Jugendstrafe auf Bewährung. Das Gericht war damals davon ausgegangen, dass die 18-Jährige sich nichts mehr zuschulden kommen lassen würde. Doch laut neuer Anklage sollen sich diese Erwartungen nicht erfüllt haben. Direkt nach der Verurteilung im Januar soll die 18-Jährige Geld ihres Stiefvaters auf ihr eigenes Konto überwiesen haben.

Die 18-Jährige hatte dies bestritten. Ihre Mutter habe die Überweisungen vorgenommen. Das Gericht glaubte dies aber nicht. Eine einschlägig neue Tat während laufender Bewährung bedeutet das Ende der Bewährung. Wegen der neuen Tat wurde die 18-Jährige nun zu einer Jugendstrafe von neun Monaten verurteilt – ohne Bewährung. Das Jugendrecht hält sich aber stets noch Türen offen, um auch in Fällen erzieherisch auf Angeklagte einzuwirken. So kann sich die 18-Jährige in den kommenden Monaten die Bewährung noch verdienen, wenn sie sich mehr als gut führt.