Friesoythe /Cloppenburg Wer als Angeklagter Auflagen nicht erfüllt, sieht seinen Richter beziehungsweise seine Richterin schnell wieder. Das musste ein 22 Jahre alter Mann aus Friesoythe erkennen. Der Drogenkonsument hatte im Sommer vorigen Jahres vom Amtsgericht in Cloppenburg die Auflage erteilt bekommen, an Drogenberatungsgesprächen teilzunehmen. Das hat er aber nicht getan. Deswegen musste er sich am Donnerstag erneut vor dem Amtsgericht verantworten. Dieses Mal stellte das Gericht den Angeklagten unter Betreuung, damit es mit den Drogenberatungsgesprächen endlich klappt.

Der Fall hatte im vorigen Jahr für Aufsehen gesorgt, weil der Friesoyther wegen Besitzes von Drogen in sage und schreibe 1578 Fällen angeklagt war. Der Angeklagte war in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei war festgestellt worden, dass er unter leichtem Drogeneinfluss stand. Er hatte am Abend vor der Fahrt mit seinem Pkw einen Joint geraucht. Cannabis zu konsumieren mache er jeden Tag, schon seit vier Jahren. Wenn er einen Joint rauche, könne er besser einschlafen, redete sich der Friesoyther um Kopf und Kragen.

Wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss wurde dann gegen den Angeklagten ein Bußgeld verhängt. Blieb aber noch der tägliche Konsum/Besitz von Cannabis. Der Besitz von Drogen ist strafbar. Und so machte die Staatsanwaltschaft eine Rechnung auf. Vier Jahre lang täglich Drogen besessen macht 365 Tage mal vier – mithin 1578 Fälle. Doch so einfach lässt sich das nicht rechnen. Es ist gar nicht sicher, dass der Angeklagte täglich Drogen besessen/konsumiert hat.

Das Gericht speckte die Anklage dann auch gewaltig ab und beließ es bei 52 Taten. Der Angeklagte hatte sich ansonsten noch nie etwas zuschulden kommen lassen. Schon im Sommer war das Verfahren deswegen eingestellt worden mit der Auflage der Drogenberatungsgespräche.

Dabei blieb es auch am Donnerstag, nur dass der Friesoyther nun unter Betreuung gestellt wurde.