Friesoythe /Cloppenburg Wegen Diebstahls geringwertiger Sachen hat das Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichtes am Dienstag einen 20-jährigen Heranwachsenden aus Friesoythe nach dem Jugendrecht zu einem dreiwöchigen Dauerarrest verurteilt. Gegen den zwei Jahre älteren Bruder des 20-Jährigen verhängte das Gericht nach dem Erwachsenenrecht eine Gefängnisstrafe von einem Monat. Damit verlieren beide Brüder nun die Freiheit – und zwar „mit Ansage“.

Beide Angeklagte sind erheblich einschlägig vorbestraft. Als sie das letzte Mal noch mit einer Bewährungsstrafe davonkamen, war ihnen gesagt worden, dass nichts mehr passieren dürfe. In so einer Situation kann schon der Diebstahl eines kleinen Stückchens Eisenrohr im Wert von fünf Euro zu viel sein. So geschehen im vorliegenden Fall. Auf einem abendlichen Spaziergang waren die Angeklagten an einer Baustelle vorbeigekommen. Sie schauten sich dort dann um und nahmen das Eisenrohr an sich.

Überrascht wurden sie vom Bauherrn. Die Angeklagten flohen zunächst, der Bauherr konnte sie aber gut beschreiben. Gestellt wurden die Angeklagten dann von dem Schwiegervater des Bauherrn. Er hatte den Angeklagten den Weg abgeschnitten. Und ohne dass der Schwiegervater überhaupt erklärt hatte, worum es eigentlich gehe, hatten die Angeklagten gesagt: „Wir waren das auf ihrer Baustelle nicht.“ Dieses vorauseilende Bestreiten war für das Gericht ein starkes Indiz dafür, dass die Angeklagten das Rohr auf der Baustelle gestohlen hatten.

Die beiden Brüder hatten erklärt, das Rohr bei der Feuerwehr in einem Mülleimer gefunden zu haben. Die Feuerwehr lagert aber keine Rohre im Müll. Für das Gericht stand die Schuld der Angeklagten fest. Auch wenn es sich nur um den Diebstahl einer geringwertigen Sache handelte, aufgrund der Vorstrafen der Angeklagten konnte es keine Bewährung mehr geben. Am Ende reicht eben auch der Diebstahl eines kleinen Stückchens Eisenrohr aus, um die Freiheit zu verlieren.