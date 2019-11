Friesoythe /Cloppenburg Mit einem üblen Fall von Kindesmisshandlung musste sich jetzt das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht beschäftigen. Angeklagt war ein 40 Jahre alter Mann aus Friesoythe. Den Feststellungen zufolge hat der Angeklagte in einem Friesoyther Lebensmittelgeschäft seinen dreijährigen Stiefsohn mehrfach brutalst geschlagen. Dafür wurde er zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt.

Was war geschehen? Offenbar wurde der Dreijährige in dem Lebensmittelgeschäft auf Süßigkeiten aufmerksam, die an der Kasse ganz „kindgerecht“ auf der Höhe des Jungen präsentiert wurden. So wollte das Kind wohl gerne Bonbons bekommen. Der Angeklagte hatte das dem Jungen aber verboten, woraufhin das Kind trotzig reagiert haben soll.

Doch anstatt mit dem Dreijährigen zu sprechen und ihm zu erklären, warum es jetzt keine Bonbons bekommt, soll der Angeklagte auf den Jungen eingeschlagen haben.

Der Angeklagte hatte das bestritten. Er will den Jungen nur leicht ans Gesicht gefasst haben, damit sich der Dreijährige beruhigt.

Das Gericht glaubte das aber nicht. Es gab eine Zeugin, die sich zum Zeitpunkt der Tat in dem Lebensmittelgeschäft als Kundin aufhielt. Sie hat ausgesagt, mehrmals ein heftiges Klatschen gehört zu haben. Den Feststellungen zufolge handelte es sich bei dem Klatschen um heftige Schläge ins Gesicht des Dreijährigen.

Als der Junge die Zeugin erblickte, versteckte er sich hinter ihrem Rock. Nun soll der Angeklagte schnell die begehrten Bonbons geholt haben, um den Jungen hinter der Frau hervorzulocken und ihn zu beruhigen. Doch damit war die festgestellte Tat nicht wieder gutzumachen. Die Geldstrafe (1200 Euro) fiel deswegen deutlich aus, weil der Angeklagte auch schon einmal die Mutter des Dreijährigen verprügelt haben soll.