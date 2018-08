Ohne Schein und unter Drogen

Friesoythe /Cloppenburg Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat das Cloppenburger Amtsgericht am Mittwoch einen 34-Jährigen aus Friesoythe zu sechs Monaten Gefängnis und einer zweijährigen Führerscheinsperre verurteilt. Damit lag es bezüglich der Haftstrafe einen Monat über dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die fünf Monate Gefängnis beantragt hatte.

Der Angeklagte war Anfang des Jahres von der Polizei kontrolliert worden, als er mit seinem Auto durch Friesoythe fuhr. Nicht nur, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt, in seinem Blut fanden sich Rückstände von Cannabis und Kokain. Weil er aber keine Ausfallerscheinungen hatte, wurde er nur wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angeklagt.

Der 34-Jährige ist drogenabhängig und befindet sich in einem Methadon-Programm. Ein Beikonsum (gleichzeitig weiter Cannabis und Kokain konsumieren) ist nicht erlaubt. Personen, die sich im Programm befinden, müssen regelmäßig ihren Arzt aufsuchen, um die Ersatzdroge zu holen. Der Angeklagte erklärte, er sei am Tattag auf dem Weg zu seinem Arzt gewesen. Dieser hat seine Praxis aber in Münster.

Der notwendige Arztbesuch konnte die Fahrt nicht rechtfertigen. Zudem ist der Angeklagte erheblich und einschlägig vorbestraft. Auch die hohe Rückfallgeschwindigkeit fällt ins Gewicht. Das vorletzte Mal war er im April vorigen Jahres verurteilt worden.