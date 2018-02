Pkw von Autohaus gestohlen

Friesoythe /Cloppenburg Ein weißer Mercedes Benz GLE mit Oldenburger Kennzeichen ist in der Zeit von Sonntag, 18. Februar, 14 Uhr, bis Montag, 19. Februar, 6.30 Uhr, vom Gelände eines Autohauses an der Elbestraße in Friesoythe gestohlen worden. Der Wert des Pkw liegt bei etwa 70 000 Euro, so die Polizei. Da in diesem Pkw Ortungstechnik verbaut ist, konnte dieser in Cloppenburg auf einem Parkplatz an der Straße „Auf dem Hook“ aufgefunden werden.

Es ist davon auszugehen, dass dieser Pkw dort am Montag vor 7 Uhr abgestellt wurde. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und eine umfangreiche Spurensuche veranlasst. Zeugen und Hinweisgeber, die am Tatort in Friesoythe oder in Cloppenburg relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friesoythe (Telefon 04491/93160) oder auch in Cloppenburg (Telefon 04471/18600) zu melden.