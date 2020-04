Corona-Krise: Jugendliche treffen sich auf Bahngleisen

Friesoythe Fünf Jugendlichen hat die Polizei am Mittwoch gemeinsam erwischt. Sie hätten sich „leichtsinnig“ gezeigt, schreibt die Polizeipressestelle. „Sie hielten sich nicht nur in einer unerlaubten Personengruppe auf, sondern wählten für ihre Zusammenkunft dazu die Bahngleise im Bereich der Straße In den Vinnen.“ Allerdings war die Gefahr, von einem Zug erfasst zu werden, gering. Die Museumsbahn fährt derzeit nicht. Ein Teil der Gruppe sei geflüchtet, habe jedoch wenig später kontrolliert werden können. „Nach eindringlichen Gesprächen zeigten sich fast alle Betroffenen einsichtig und kooperativ“, heißt es in der Pressemitteilung. Neben Platzverweisen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Des Weiteren verzeichnet die Polizei bei ihren Kontrollen nach der Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus insgesamt zehn Ordnungswidrigkeiten wegen unerlaubten Ansammlungen von Personen im Freien oder in Fahrzeugen.