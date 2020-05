Corona-Virus: Feuerwehrleute bereit für neue Herausforderungen

Friesoythe Auch für die Feuerwehr ist die Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung. Wie ihre Kameraden müssen sich auch die Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Friesoythe an neue Anordnungen und Vorgaben halten und gewöhnen. So stehe jedem Feuerwehrmann und jeder Feuerwehrfrau eine Mund-Nasen-Schutzmaske zur Verfügung, die im Einsatzfall getragen werden müsse, berichtet Heinz Jansen-Olliges, Pressewart der Freiwilligen Feuerwehr Friesoythe.

Ebenso gebe es eine Schutzbrille für die Augen und jeder habe eine Handdesinfektionsflasche im Spind. Während des Einsatzes stünden auf den Fahrzeugen Einmalhandschuhe und ebenfalls Desinfektionsmittel bereit. Zudem solle zu jeder Zeit auf den nötigen Mindestabstand geachtet werden. „Zwar ist unser oberstes Gebot, Menschen zu retten, jedoch hat der Schutz der eigenen Person immer Vorrang“, betont Jansen-Olliges.

Normalerweise stehen die Friesoyther Kameraden nach einem Einsatz zusammen und lassen das Geschehene Revue passieren. In Corona-Zeiten jedoch würden nur kurz die wichtigsten Informationen – meistens Fahrzeugweise – angeschnitten und das Feuerwehrhaus auf dem schnellsten Weg wieder verlassen, erklärt der Pressewart. Zudem seien die Kameraden in unterschiedliche Schichten eingeteilt worden, so dass bei der ersten Alarmierung nur die jeweilige Schicht zum Einsatz komme. „Personal kann aber immer nachgefordert werden, sowohl von der eigenen Wehr als auch von den Nachbarwehren“, teilt Jansen-Olliges mit.

Die Wartung des Feuerwehrhauses, der Fahrzeuge und Ausrüstung finde weiterhin statt, allerdings werde auch hier die Personenzahl auf ein Minimum reduziert. „Die Führungsstelle konnte ebenfalls weitestgehend eingerichtet werden, da einige Kameraden frei und im Homeoffice waren“, so der Pressewart.

Derzeit ruht der Ausbildungsdienst in der Feuerwehr noch, soll aber bald in kleinen Gruppen, an unterschiedlichen Tagen und unter Einhaltung der Abstandsregeln und der Maskenpflicht wieder aufgenommen werden. „Die Kameradinnen und Kameraden halten sich an wirklich alle Anordnungen und sind hoch motiviert, wenn der Meldeempfänger ausgelöst wird“, sagt Jansen-Olliges. Feuerwehrdienst in Corona-Zeit bedeute massive Einschränkungen, Umdenken und Herausforderungen.