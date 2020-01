Friesoythe Dreister Diebstahl in Friesoythe: Am Mittwoch, 8. Januar, klingelten drei bislang unbekannte Täter gegen 14.30 Uhr an einem Haus an der Lange Straße. Sie gaben sich als Klempner aus und die gutgläubige 90-jährige Bewohnerin öffnete den Tätern die Tür. Unter dem Vorwand eines angeblichen Wasserschadens gelangten sie in die Wohnung der 90-Jährigen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nachdem die angeblichen Klempner die Wohnung verlassen hatten, stellte die Wohnungsinhaberin den Diebstahl diverser Schmuckstücke fest.

Der Wert der erlangten Gegenstände kann zurzeit nicht beziffert werden. Zeugen werden dringend gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe unter Telefon 04491/93160 in Verbindung zu setzen.