Ein Verletzter nach Unfall

Friesoythe Am Samstag kam es gegen 17.35 Uhr auf dem „Oldenburger Ring“ in Friesoythe zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Leichtkraftradfahrer. Ein 19-jähriger Friesoyther und ein 16-jähriger Friesoyther befuhren mit ihren Leichtkrafträdern den Oldenburger Ring in Richtung Pehmertanger Weg. Als der 19-Jährige nach rechts in die Wangerooger Straße abbog, erkannte dies der nachfolgende 16-Jährige nach Angabe der Polizei zu spät, fuhr in die rechte Seite des abbiegenden 19-Jährigen und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.