Einbrecher hat Appetit auf Salat

Friesoythe Gesund ernährt hat sich der Einbrecher ja, verboten war sein Vergehen trotzdem. Am Mittwoch, 9. Oktober, wurde um 2.30 Uhr der Einbruchalarm des Schnellrestaurants McDonalds an der Huntestraße in Friesoythe ausgelöst. Ein Sicherheitsdienst überprüfte umgehend die Lokalität. Im Gebäude entdeckten sie einen 25-jährigen Friesoyther, der gerade einen Salat aß. Der Mann war nach Mitteilung der Polizei zuvor in das Schnellrestaurant eingebrochen. Die hinzugerufene Polizei nahm den Mann mit zur Dienststelle, um dessen Identität festzustellen. Anschließend wurde er wieder entlassen. Es entstand nach Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.