Friesoythe Dem schnellen Eingreifen der Friesoyther Feuerwehr ist es zu verdanken, dass ein Carportbrand in der Ligusterstraße in Friesoythe keine schlimmeren Ausmaße annahm. Das Feuer brach am frühen Freitagabend aus bislang unbekannter Ursache in dem Holzschuppen aus. Als die Kameraden der Feuerwehr anrückten, stand das Carport bereits in hellen Flammen. Es drohte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus. Das konnte aber verhindert werden.

Der Brand konnte nur schwer unter Kontrolle gebracht werden, da immer wieder Flammen entfachten. Zum Vorschein kam auch eine – zum Glück leere – Gasflasche.

Personen kamen bei dem Feuer nicht zu schaden. Die Bewohner selbst waren bei Ausbruch des Brandes nicht zu Hause und wurden von Nachbarn über das Unglück informiert. Über die Schadenshöhe konnte am Freitagabend noch keine Angabe gemacht werden.