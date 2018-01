Friesoythe Am Samstag, 30. Dezember, kam es um 15.20 Uhr auf der Straße Am Alten Hafen in Friesoythe zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein elfjähriges Kind verletzt wurde. Eine 28-jährige Friesoytherin befuhr mit ihrem Pkw besagte Straße in stadtauswärtige Richtung. In Höhe des Hauses Nr. 12 stand an der rechten Straßenseite auf dem Gehweg ein weißer Transporter. Als sich die Pkw-Fahrerin dem Transporter verlangsamt näherte, überquerte das Kind hinter dem Transporter von rechts nach links die Straße und wurde von dem Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Es erlitt leichtere Verletzungen und kam per Rettungswagen vorsorglich ins Krankenhaus.