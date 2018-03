Fahren ohne Fahrerlaubnis

Friesoythe Am Mittwoch, 14. März, kontrollierte eine Polizeistreife gegen 12.30 Uhr eine 44-jährige Saterländerin, die mit ihrem Pkw die Straße Am Bahnhof in Friesoythe befuhr. Nach Angaben der Polizei gab die 44-Jährige im Rahmen einer Verkehrskontrolle zunächst an, ihren Führerschein lediglich vergessen zu haben. Eine Überprüfung dieser Angaben ergab jedoch, dass der Saterländerin die Fahrerlaubnis aufgrund einer Trunkenheitsfahrt entzogen wurde. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.