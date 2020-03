Feuerwehr Friesoythe: Silberne Ehrennadel für Daniel Glöckner

Friesoythe Schon bevor Daniel Glöckner in die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe eintrat, war er stets dicht dran am Geschehen. Das ist der engagierte Feuerwehrmann bis heute. Für sein Engagement wurde er nun bei der Mitgliederversammlung der Feuerwehr vom stellvertretenden Bürgermeister Bernd Wichmann mit der Silbernen Ehrennadel der Feuerwehr ausgezeichnet.

Daniel Glöckners Eltern wohnten oben im Feuerwehrhaus und sein Vater war viele Jahre als Gerätewart, Hausmeister und stellvertretender Ortsbrandmeister tätig. Schon als Kind schloss Daniel Glöckner die Tore, machte seine Rundgänge und war wie kein anderer in das Feuerlöschwesen „eingebunden“.

Glöckners Personalakte gehört zu den umfangreichsten in der Feuerwehr. Er bekleidete etliche verschiedene Funktionen und hat an insgesamt 45 Lehrgängen auf Kreis- und Landesebene teilgenommen. Einen bleibenden Eindruck hinterließ er an den Landesfeuerwehrschulen in Loy und Celle. Für Sondereinsätze wie die Elbe Flut und die Hochwasserhilfe erhielt Glöckner besondere Auszeichnungen. Sehr am Herzen liegt ihm auch die Aufgabe des Brandschutzerziehers. Mehr als 3000 Kindern hat Glöckner bereits die Welt der Feuerwehr näher gebracht. Auch in der Mannschaft genießt Glöckner hohes Ansehen und Vertrauen.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Franz-Josef Nording hatte auf der Mitgliederversammlung die Aufgabe, Fritz Tepe für seine 50-jährige Dienstzeit zu ehren. Tepe stand schon im alten Feuerwehrhaus an der Bahnhofstraße im Dienst der Feuerwehr. Fritz Tepe ist heute sehr aktiv in der Organisation der Altersabteilung.

Ortsbrandmeister Matthias Schmidt erinnerte die Versammlung an das vergangene Jahr. 91 Einsätze verzeichnete die Feuerwehr Friesoythe. Schmidt nannte dies ein „ruhiges Jahr“. Das werde für 2020 wohl nicht gelten. Schon jetzt wurden über 30 Einsätze verzeichnet. Unter den Hilferufen waren unter anderem elf Großbrände und neun Verkehrsunfälle.