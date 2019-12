Friesoythe Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr ein Putenstall an der Barßeler Straße in Brand geraten. Der Stall war zum Zeitpunkt des Brandes mit circa 4800 Puten belegt, teilt die Polizei mit. Durch den Hinweis eines Zeugen wurde das Feuer früh entdeckt, sodass die entsandten Feuerwehren eine Ausdehnung des Feuers verhindern konnten.

Trotz erheblicher Rauchentwicklung entstand nach bisherigem Kenntnisstand geringer Sachschaden, Tiere sind laut Polizei nicht verendet. Neben den Feuerwehren aus Friesoythe, Altenoythe, Gehlenberg und Markhausen, waren das Veterinäramt des Landkreises Cloppenburg und die Polizei vor Ort.