Frau bei Unfall verletzt

Friesoythe Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Friesoythe wurde eine Person schwer verletzt. Gegen 15.50 Uhr befuhr eine 28-jährige Autofahrerin aus Emstek mit ihrem Wagen den Oldenburger Ring in Richtung Böseler Straße. Eine 31-jährige Edewechterin fuhr direkt hinter ihr. Als die Emstekerin mit ihrem Auto nach links in die Wangerooger Straße abbiegen wollte, bemerkte die Edewechterin dies nach Angaben der Polizei zu spät und fuhr auf. Hierbei zog sich die 31-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand laut Schätzung der Polizei Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen