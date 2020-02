Friesoythe Steile Felsen, das offene Meer und eine einmalige Küste. So sieht es ganz im Süden von Norwegen, in der Nähe der Großstadt Stavanger aus. Dort befindet sich auch das Ognatun Ungdomssenter. Genau an diesem Ort will das Vamos-Alpha-Team der katholischen Kirchengemeinde Friesoythe vom 10. bis zum 22. August sein diesjähriges Lager aufschlagen.

Freie Plätze Familien, die Interesse haben, an dem Lager teilzunehmen, können sich bei Rainer Schweigatz unter Telefon 0170/7068730 oder per Mail unter r.schweigatz@stmarienfriesoythe.de anmelden. Rainer Schweigatz beantwortet auch alle Fragen zu diesjährigen Fahrt.

Das Domizil liegt am Rande des Magma Geoparks in Südnorwegen, der ein Teil des Unesco Weltnaturerbes ist. Die einzigartigen Formationen von Seen, Flüssen und Fjorden laden zum Wandern, Kanufahren, Klettern und Staunen ein. Das Haus dort liegt direkt an einem See und in unmittelbarer Nähe zur Nordsee. Und das Beste: Dank des Golfstroms gibt es in dieser Ecke Norwegens die meisten Sonnenstunden. Eines der bekanntesten Ziele dürfte sicherlich die weltbekannte Felsplattform „Preikestolen“ am Lysefjord sein, der im Rahmen einer Tagesfahrt besucht werden kann. Zahlreiche Wanderwege durchs Gebirge, das Abenteuerland „Kongeparken“, Kanufahrten auf Seen und Fjorden, Besuche in Egersund, Stavanger, Kristiansand oder Bergen sind von Ognatun gut möglich.

Das Konzept der Familienfreizeit ist einfach: Ein äußerer Rahmen für die Gruppe wird organisiert von einem Vorbereitungsteam. Angebote für aktive Freizeitgestaltungen werden vorgeschlagen und gemeinsam durchgeführt. Es bleibt auch viel Raum für eigene Gestaltungen innerhalb der Familie. Alle packen ein bisschen für alle mit an. Religiöse Impulse am Morgen und am Abend sowie eine Heilige Messe am Sonntag würden den Freizeiten eine eigene Note geben, heißt es seitens der Kirchengemeinde.