Friesoythe Seit Monaten bewegt Friesoythe die Frage: Liegt auf der Burgwiese eine Bombe oder nicht? Nachdem die Stadt die Sanierung des Untergrundes des Soestenplatzes angehen musste, um kontaminiertes Erdreich zu entfernen, meldete sich ein Zeitzeuge. Dieser gab an, dass auf dem Areal am Stadtpark in den 60er Jahren eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg abgelegt worden sei. In den letzten zwei Tagen konnten die Bauarbeiter tatsächlich „Kriegsandenken“ frei legen, die vom permanent anwesenden Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) auch begutachtet wurden. In einem Fall handelt es sich um eine Hüls. Als schon auf den ersten Blick deutlich gefährlicher ist der Fund, den die Bauarbeiter am Mittwochnachmittag machten – eine deutsche Wurfgranate des Kalibers acht Zentimeter. Hier musste der Kampfmittelbeseitigungsdienst aktiv werden. „Die Granate war zwar noch scharf, aber nicht so brisant, als dass man vor Ort hätte sprengen müssen“ erläuterte dazu ein Vertreter des KBD. „Solche Granaten sind transportfähig und reagieren nicht auf Erschütterungen.“ Der Fund wurde abtransportiert und wird im Entsorgungsbetrieb in Munster entsorgt.

Für die Stadtverwaltung stellt sich die Frage, ob es sich bei der Granate um einen Einzelfall handelt oder ob im Erdreich der Burgwiese noch mehr scharfe Sprengkörper zu erwarten sind. „Der KBD hat uns beruhigt, dass die Auffindsituation sehr dafür spricht, dass es sich bei der Granate um einen Zufallsfund handelt und nicht unmittelbar weitere Granaten vorhanden sind“, kann Bürgermeister Stratmann vermelden. „Dafür spricht auch, dass bei den umfangreichen Erdbewegungen nur eine einzige Granate gefunden wurde.“