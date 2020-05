Granate im Garten entdeckt

Friesoythe Bei Gartenarbeiten ist am Donnerstag, 7. Mai, gegen 11.50 Uhr eine alte Mörsergranate vor einem Wohnhaus an der Straße Tummelplacken in Friesoythe entdeckt worden. Der Eigentümer verständigte sofort die Polizei. Im Anschluss wurde dann der Kampfmittelbeseitigungsdienst gerufen, der die alte Granate in Augenschein nahm und sicherstellte. Von dem Gegenstand ging allerdings keine Gefahr aus. Aus welcher Zeit die Granate stammt und welches Modell genau gefunden wurde, konnte die Polizei noch nicht sagen.