In Disco auf Garreler (20) eingeschlagen

Friesoythe

Zu einer Schlägerei ist es in der Nacht zu Sonntag gegen 0.40 Uhr in einer Diskothek in Friesoythe gekommen. Nach Polizeiangaben soll auf der Tanzfläche ein 23-Jähriger aus Oldenburg einem 20-Jährigen aus Garrel zunächst mit dem Ellenbogen gegen den Hinterkopf geschlagen haben. Als sich der Garreler umgedrehte, um zu schauen, woher der Schlag kam, soll der 23-Jährige ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Durch den Faustschlag erlittder 20-Jährige Verletzungen im Bereich des Mundes. Gegen den Oldenburger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe (04491/93160) in Verbindung zu setzen.