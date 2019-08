Friesoythe Die Innenstadtsanierung mit der Sperrung der zentralen Kreuzung in der Stadtmitte sorgt derzeit dafür, dass Autofahrer auch über Schleichwege durch die Stadt fahren. Unter anderem müssen sich die Anwohner der Bürgermeister-Krose-Straße, der Straße „Sieben Provinzen“, der Burgstraße und der Wasserstraße zurzeit mit einer erhöhten Verkehrsbelastung anfreunden. Auch die Ringstraße wird vermehrt von Autofahrern genutzt, seitdem in der Innenstadt gebaut wird – und das, obwohl die Straße nur für Anlieger frei ist. Anlieger hier hatten sich deshalb bereits bei der Stadt beschwert. Und, wie der NWZ berichtet wurde, hätten Anwohner auch die Durchfahrt durch geparkte Autos erschwert.

Ob die Regelung „Anlieger frei“ nicht wenigstens während der Innenstadtsanierung aufgehoben werden könne, fragen sich nun Friesoyther und verweisen auf den Burkamp, auf dem wegen der Innenstadtsanierung die Einbahnstraßenregelung aufgehoben worden war. Die Straße sei wie alle anderen Straßen in Friesoythe doch auch mit öffentlichen Mitteln ausgebaut worden, hinterfragen die Friesoyther die „Anlieger-frei“-Regelung dort generell.

Selbst ein Blick in die Registratur habe nicht klären können, wann die Straße als „Anlieger frei“ ausgewiesen worden sei, informierte Erste Stadträtin Heidrun Hamjediers auf NWZ-Nachfrage. Somit könne sie auch nicht mitteilen, auf wessen Betreiben hin das geschehen sei. Die Verwaltung sicherte dennoch zu, sich die Straße nochmals anzusehen. „Aber nicht mehr während der Innenstadtsanierung“, so Hamjediers. Hoffnung auf eine rechtskonforme Durchfahrt während der Sperrung der Innenstadt können sich die Friesoyther Autofahrer damit nicht machen.

Auch an der Straße „Großer Kamp Ost“ hat sich die Verkehrssituation geändert. Seit Anfang der Woche ist die Straße, an der gleich mehrere Schulen liegen, Einbahnstraße und kann nur noch von der Barßeler Straße aus angefahren werden. „Die Idee, hier eine Einbahnstraße einzurichten, ist schon älter. Jetzt wurden wir wieder aus der Bevölkerung darauf hingewiesen und das passt ganz gut in die Umgestaltung des Areals“, sagte Bürgermeister Sven Stratmann auf Nachfrage unserer Zeitung.

Zurzeit mit wird dort stark gebaut. Der Landkreis investiert ordentlich in den Neubau der Elisabethschule und auch der Umzug der städtischen Ludgerischule in den angrenzenden Gebäudekomplex an der Dr.-Niermann-Straße steht an. „Auch die Parkplatzsituation wird hier völlig umgestaltet. So werden in den nächsten Tagen vorerst die Parkverbote aufgehoben, sodass hier dann auch auf der Straße geparkt werden kann“, so Stratmann weiter. Ebenfalls soll vom Parkplatz auf kommend ein Schild für die vorgeschriebene Fahrtrichtung aufgestellt werden.

Keine Einbahnstraße mehr ist seit dem Beginn der Innenstadtsanierung der Burkamp. „Bis jetzt hat sich die Änderung bewährt. Da im dortigen Bereich jetzt sowieso Tempo 20 gilt und rechts-vor-links, sehen wir keine Veranlassung, aus dem Burkamp wieder eine Einbahnstraße zu machen“, so Stratmann weiter.