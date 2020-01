Friesoythe Mit Raketen, Böllern und ganzen Feuerwerksbatterien wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auch in Friesoythe in das neue Jahr 2020 gefeiert. „Insgesamt verlief der Silvesternachtdienst ohne größere, außergewöhnliche Zwischenfälle“, teilte die Polizei am 1. Januar mit. Doch ganz ruhig war der Jahreswechsel aus polizeilicher Sicht in Friesoythe dann doch nicht.

Neben zwei kleineren Bränden mussten die Beamten des Polizeikommissariats Friesoythe gleich zwei Mal zur Diskothek Empire an die Elbestraße ausrücken. Gegen 1.10 Uhr fuhr ein 19-jähriger Oldenburger auf dem Parkplatz der Diskothek gegen eine Straßenlaterne. Der 19-jährige versuchte noch von der Unfallstelle zu fliehen, konnte aber im Rahmen einer örtlichen Fahndung der Polizei ermittelt werden. Beim dem Fahrer wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Aufgrund der Alkoholisierung des 19-Jährigen (0,96 Promille) war die Entnahme einer Blutprobe erforderlich. Im Rahmen der Ermittlungen wurde zusätzlich festgestellt, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei dem genutzten Fahrzeug handelte es sich dann auch noch um einen Mietwagen.

Fünf Minuten später, gegen 1.15 Uhr wurde ebenfalls beim Empire ein Körperverletzungsdelikt durch die Polizei aufgenommen. Nach ersten Ermittlungen soll ein 20-jähriger Mann aus Oldenburg von einem weiteren 20-jährigen Mann, ebenfalls aus Oldenburg, mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe unter Telefon 04491/93160 in Verbindung zu setzen.

Bereits am Silvesterabend, gegen 20.45 Uhr, wurde ein Altkleidercontainer an der Barßeler Straße, vermutlich durch einen Feuerwerkskörper, in Brand gesetzt. Die Polizeibeamten konnten vor Ort eine Gruppe Jugendlicher antreffen. Ob diese Jugendgruppe mit dem Brand in Verbindung zu bringen ist, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben, teilte die Polizei mit. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe in Verbindung zu setzen. Das Feuer musste vor Ort durch die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe gelöscht werden, die mit drei Einsatzfahrzeugen vor Ort war.

Gleichzeitig suchen die Beamten der Polizei Friesoythe Zeugen, die am Montag, 30. Dezember, gegen 20.15 Uhr auf dem Parkplatz des Famila-Marktes am alten Hafen in Friesoythe gesehen haben, wie ein schwarzer Mercedes Benz beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Fahrzeug. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.