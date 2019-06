Friesoythe Wegen Missbrauchs des Notrufes hat das Cloppenburger Amtsgericht jetzt einen 28 Jahre alten Mann aus Friesoythe zu drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der Angeklagte hatte ohne Grund eine riesige Rettungsaktion ausgelöst. Die Kosten für den unnötigen Einsatz wird der Angeklagte nun tragen müssen.

Der 28-Jährige hatte der Notrufzentrale gemeldet, seine Mutter, die in einem Nachbarort lebt, längere Zeit nicht erreicht zu haben.

Möglicherweise liege seine Mutter bewusstlos in ihrer Wohnung, hatte der Angeklagte erklärt. Sofort hatten sich Krankenwagen, Polizei und achtzehn Feuerwehrleute in Bewegung gesetzt, um die angeblich bewusstlose Mutter zu retten. Doch die Frau war gar nicht zu Hause gewesen. Sie hatte sich an ihrem Arbeitsplatz aufgehalten. Dort hatte der Angeklagte aber nicht angerufen.

Der 28-Jährige will aus Sorge um seine Mutter den Notruf abgesetzt haben. Er erklärte, einen Anruf von seinem Bruder erhalten zu haben, der ebenfalls in Sorge gewesen sei. Dann erklärte er, nicht sein Bruder habe angerufen, sondern eine unbekannte Person, allerdings mit dem Handy seines Bruders. Schließlich gestand er ein, dass gar keiner angerufen hatte. Er habe zur Tatzeit psychische Probleme gehabt.

Das Gericht war davon überzeugt, dass der Angeklagte absichtlich den Rettungseinsatz ausgelöste hatte. Er habe gewusst, dass es keinen Unglücksfall gegeben habe. Die Vorsitzende Richterin hielt dem Angeklagten vor, dass die eingesetzten Rettungskräfte an anderer Stelle hätten fehlen können. Außerdem wüssten Notrufzentralen irgendwann nicht mehr, was wahr sei oder nicht. Der Angeklagte gestand dann auch ein, dass der Notruf eine „doofe Idee“ gewesen sei. Er habe damals aber auch Alkohol getrunken, so der 28-Jährige. Nun darf der Friesoyther auf die Rechnung für den unnötigen Einsatz warten.