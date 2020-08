Rote Ampel Übersehen: Zwei Verletzte nach Kollisionen in Friesoythe

Friesoythe /Kampe Zu zwei Verkehrsunfällen ist es nach Angaben der Polizei am Montag, 17. August, im Friesoyther Stadtgebiet gekommen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr. Laut Polizei befuhr ein 42-jähriger Barßeler mit seinem Kleinbus die Barßeler Straße in Richtung Schwaneburger Straße. An der Kreuzung zum Scheefenkamp soll er das Rotlicht der dortigen Ampel missachtet haben und mit dem Pkw eines 61-jährigen Friesoythers kollidiert sein. Dieser war auf dem Scheefenkamp in Richtung Dr.-Niermann-Straße unterwegs. Der Friesoyther wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

Zu einer weiteren Kollision zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Montag gegen 23.30 Uhr. Ein 22-jähriger Niederländer, der mit seinem Sattelzug auf der B 401 in Richtung Oldenburg unterwegs war, soll an der Kreuzung zur Barßeler Straße ebenfalls ein Rotlicht an der dortigen Ampel übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 22-jährigen Barßelerin, die auf der Barßeler Straße in Richtung Harkebrügge unterwegs war. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von etwa 24.300 Euro.