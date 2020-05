Körperverletzung In Friesoythe: Verkäuferin Reizgas ins Gesicht gesprüht

Friesoythe Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Dienstag, 26. Mai, gegen 0.58 Uhr in der Esso-Tankstelle an der Straße Grüner Hof in Friesoythe gekommen. Nach Polizeiangaben betraten zwei bislang unbekannte Täter den Verkaufsraum der Tankstelle, entnahmen aus einem Kühlschrank ein Getränk und gingen zur Kasse. Nach einem kurzen Gespräch mit der 47-jährigen Verkäuferin, sprühten die Unbekannten der Frau unvermittelt Reizstoff ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Das Getränk ließen sie in der Tankstelle.

Die 47-jährige Verkäuferin wurde laut Polizei durch den Vorfall leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.

„Bei den Tätern soll es sich um zwei jugendliche Personen gehandelt haben“, teilt die Polizei mit. Diese seien dunkel bekleidet gewesen. Ein Täter soll außerdem eine Cap mit weißer Front und einem roten oder orangen Schirm getragen haben. Zudem habe dieser eine dunkle Jacke in Teilen mit Camouflagemuster getragen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe unter Telefon 04491/93160 in Verbindung zu setzen.