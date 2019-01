Friesoythe Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitagnachmittag gegen 14.40 Uhr auf der Bundesstraße 401 in Friesoythe. Als ein Autofahrer in die Schwaneburger Wieke abbog, musste der nachfolgende Verkehr abbremsen. Der 24-jährige emsländische Fahrer des vierten Autos aus der Reihe bemerkte die vor ihm stehenden Wagen zu spät und fuhr auf den Wagen einer Frau aus dem Emsland auf.

Beide Personen wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Die B 401 musste kurzzeitig voll gesperrt werden.