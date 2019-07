Friesoythe Nachdem die Polizei bereits am 19. Juni den Schulbusverkehr in Friesoythe kontrolliert hatte, hat es am Dienstag, in der Zeit von 7.45 Uhr bis 9.30 Uhr, erneut eine Kontrolle gegeben. Diese war seinerzeit bereits angekündigt worden. Bei insgesamt elf kontrollierten Bussen gab es bei zehn Fahrzeugen keinerlei Anlass zur Beanstandung, was die Polizei sichtlich erfreute. Lediglich ein Hinweisschild war an einem Bus nicht ordnungsgemäß angebracht. Hier war allerdings eine mündliche Verwarnung ausreichend.

Anders sah es am 19. Juni aus. So war bei einem Busfahrer, der zu dem Zeitpunkt acht Kinder beförderte, ein Atemalkoholwert von 0,46 Promille festgestellt worden. Daneben stellte die Polizei zahlreiche Mängel an Fahrzeugen fest. Bei 18 kontrollierten Bussen wurden ein Reifenmangel, Mängel an einer Bremsanlage sowie zwei Verstöße gegen die Pflicht zur Vorführung zum TÜV oder der vorgeschriebenen Sonderprüfung bemängelt. Bei sechs Fahrzeugen fehlte die vorgeschriebene Kennzeichnung als Schulbus. Des Weiteren waren Fehler bei den Pflichten zur Dokumentation der Lenkzeiten erkannt worden. Es waren entsprechende Verfahren eingeleitet worden.