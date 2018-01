Friesoythe Wie bereits zum Ende des vergangenen Jahres wurde auch in der vergangenen Woche durch Beamte des Polizeikommissariates Friesoythe verstärkt die Beleuchtung an Fahrrädern kontrolliert. Kontrolliert wurde an verschiedenen Tagen im Stadtgebiet Friesoythe sowie den umliegenden Ortschaften und in den Gemeinden Bösel, Barßel und Saterland.

Ein Augenmerk lag dabei auch verstärkt auf dem Schulweg. Da insgesamt sechs Kinder ohne oder mit defekter Beleuchtung unterwegs waren, suchten die feststellenden Beamten das Gespräch mit den Eltern. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es besonders wichtig, dass die Beleuchtung an Fahrrädern eingeschaltet wird, teilte die Polizei mit und appelliert in diesem Zusammenhang nochmals an die Eltern, damit sich die Kinder sicher im Straßenverkehr bewegen können.

Ein Verstoß gegen die Beleuchtungsvorschriften wird in der Regel mit einem Verwarngeld von 20 Euro geahndet. Auch wurde von den Beamten auf die verbotswidrige Benutzung der Mobiltelefone oder ähnlicher elektronischer Geräte während der Fahrt geachtet. Hier ist für Fahrradfahrer sogar ein Verwarngeld von mindestens 55 Euro vorgesehen, bei Kraftfahrzeugen ein Bußgeld von mindestens 100 Euro.