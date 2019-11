Friesoythe Die Polizei meldet einen Pkw-Diebstahl. Im Zeitraum von Freitag, 1. November, 12 Uhr, bis Samstag, 2. November, 23.30 Uhr, ist ein zurzeit abgemeldeter älterer Mercedes (E-Klasse) von einem Betriebshof an der Elbestraße gestohlen worden. Der Wagen war mit einer Plane abgedeckt, ein Ersatzschlüssel des Fahrzeugs wurde aus einem Baucontainer entnommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe unter Telefon 04491/93160 in Verbindung zu setzen.

Weiterhin sind bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag, 1. November, 12 Uhr, und Samstag, 2. November, 10 Uhr, in ein Wohnhaus an der Lönsstraße in Friesoythe eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zum Haus und entwendeten Schmuck. Die Hauseigentümer befanden sich im Tatzeitraum nicht vor Ort. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160) in Verbindung zu setzen.