Friesoythe Auf der Küstenkanalstraße (B 401) in Höhe der Ortschaft Ahrensdorf hat sich am Freitagabend ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Drei Personen wurden schwer und zwei weitere Menschen leicht verletzt. Die Straße wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt, mittlerweile ist die Strecke wieder freigegeben.

Laut Polizeiangaben wollte die Fahrerin eines Renaults, die von Kampe in Richtung Oldenburg unterwegs war, nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Dabei musste die 29-Jährige aus Edewecht auf den Gegenverkehr warten. Ein nachfolgendes Auto, in dem eine 25-jährige Fahrerin aus dem Saterland am Steuer saß, bemerkte das zu spät und fuhr auf das haltende Fahrzeug auf. Das dreht sich um die eigene Achse, geriet dabei in den Gegenverkehr und prallte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 21-Jährigen aus Rhede zusammen.

Die Fahrerin des Renaults wurde in ihrem Wrack schwer verletzt eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Auch ihr 26-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Die 21-jährige aus Rhede wurde leicht verletzt. Ihr 27-jähriger Beifahrer, auch aus Rhede, wurde dabei schwer verletzt. Die 25-Jährige aus dem Saterland erlitt selber leichte Verletzungen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Friesoythe mit 25 und die Feuerwehr Altenoythe mit 20 Kameraden. Um die Erstversorgung der Verletzten kümmerten sich mehrere Notärzte sowie Sanitäter des Roten Kreuzes aus Friesoythe und dem Ammerland. Zur Betreuung der Unfallbeteiligten und Zeugen waren auch Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) des DRK an der Unfallstelle. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.