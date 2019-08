Friesoythe /Lohne /Oldenburg Wegen bandenmäßigen Betruges müssen sich seit Mittwoch ein 32-Jähriger aus Oldenburg sowie dessen 27-jährige Verlobte aus Friesoythe vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Den Angeklagten wird vorgeworfen, als Mitglieder einer international agierenden Betrügerbande Ende 2017 Seniorinnen in Friesoythe, Lohne und Leer um deren gesamten Ersparnisse gebracht zu haben.

Für ihre Taten nutzten die Täter die Gutgläubigkeit der Geschädigten und deren Achtung vor den Ermittlungsbehörden aus. Unbekannte hatten bei den Seniorinnen angerufen, sich als Polizeibeamte oder Staatsanwalt ausgegeben und erklärt, ihr Vermögen sei in Gefahr. Alles Geld und Schmuck sei in einen Stoffbeutel zu packen und dann vor die Tür zu stellen. Dort werde es von Polizisten abgeholt und in Sicherheit gebracht.

Seniorinnen in Friesoythe wurde am Telefon vorgegaukelt, Mitarbeiter einer Bank würden ihr Vermögen veruntreuen. Alles Geld sei abzuheben und vor die Tür zu stellen.

In Lohne wurde den Opfern erklärt, Verbrecherbanden seien hinter ihrem Geld her. Um es in Sicherheit zu bringen, müsse es vor die Tür gestellt werden.

Auch in Leer sollen Seniorinnen Opfer eines Verbrechens geworden sein. Das Vermögen müsse unbedingt vor die Tür gestellt werden, um die Täter zu überführen.

Summen bis zu 46 000 Euro konnte die Bande den Opfern in Einzelfällen abnehmen. Geld und Schmuck wurden in die Türkei geschafft, wo die Hintermänner sitzen. Die jetzigen Angeklagten hatten laut Anklage die Aufgabe gehabt, die Stoffbeutel bei den jeweiligen Seniorinnen abzuholen und in die Türkei zu bringen.