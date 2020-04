Urteil: Falscher Polizist muss ins Gefängnis

Friesoythe /Lohne Weil er als falscher Polizist in Friesoythe und Lohne betagte Seniorinnen aufs Übelste abgezockt hat, muss ein 32 Jahre alter Mann aus Oldenburg wegen bandenmäßigen Betruges in zahlreichen Fällen für viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Ein entsprechendes Urteil des Oldenburger Landgerichtes ist nun rechtskräftig geworden. Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Angeklagten gegen das Urteil als unbegründet verworfen. Das bestätigte am Donnerstag Richter Torben Tölle, Pressesprecher des Landgerichtes.

Zunächst hatten Unbekannte bei den Seniorinnen in Friesoythe und Lohne angerufen, sich als Polizisten ausgegeben und den betagten Damen erklärt, ihr Vermögen sei in Gefahr. Schmuck und Geld (bis zu 46 000 Euro) seien in einen Stoffbeutel zu packen und vor die Tür zu stellen. Ein „Hauptkommissar Stein“ (der Angeklagte) werde das Vermögen dann abholen und in Sicherheit bringen. Etliche Seniorinnen waren der Aufforderung nachgekommen. Die „falsche Polizei“ war am Telefon wohl absolut überzeugend gewesen.

Der 32-Jährige ist 19 Mal vorbestraft und saß wegen eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes im Gefängnis. Dort hatte er auch die Drahtzieher der Bande kennengelernt, die im großen Stil zuvor schon betagte Seniorinnen abgezockt hatten. Der Angeklagte hatte sich dieser Bande angeschlossen. Im Prozess erklärte er, nur Beihilfe zu einigen der Taten geleistet zu haben. Außerdem hatte er die Betrügereien runtergespielt.

Eine 89-jährige Seniorin – sie hatte auf Anraten der echten Polizei nur Papierschnipsel in den Stoffbeutel gepackt – wollte dem Angeklagten im Prozess ihre Meinung sagen. Sie forderte, den Angeklagten „ohne Wasser und Brot ins Moor zu werfen“.

Die 1. Große Strafkammer des Oldenburger Landgerichtes unter Vorsitz von Richter Horst Kießler entschied sich dann aber für eine Strafe von viereinhalb Jahre Gefängnis.