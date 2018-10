Friesoythe Zu einem gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr kam es im Friesoyther Ortsteil Kampe (Landkreis Cloppenburg). Im Zeitraum von Donnerstag, 14 Uhr, bis Freitag, 7.30 Uhr, lösten bislang unbekannte Täter bei einem VW Polo und einem Audi A6, die auf dem Hof eines Wohnhauses an der Kreisstraße geparkt standen, Radmuttern an den Reifen. Glücklicherweise bemerkten die Geschädigten die Manipulation, so dass kein Schaden an Menschen und Fahrzeugen entstand. Hinweise von Zeugen des Vorfalls nimmt die Polizei in Friesoythe unter Telefon 04491/93160 entgegen.

Vorfälle dieser Art kommen in Friesoythe und umzu immer wieder vor. Besonders gravierend war es vor genau zwei Jahren, als innerhalb kurzer Zeit gleich mehrere Taten bei der Polizei gemeldet wurden. Auch im vergangenen Jahr wurden an einem Auto in Friesoythe die Radmuttern gelöst.