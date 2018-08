Mann mit Schrotflinte unterwegs

Friesoythe Ein 39-jähriger Mann aus Garrel hat am Montag, 20. August, gegen 13 Uhr eine Schrotflinte samt Munition in Altenoythe an der Altenoyther Straße einem Zeugen gezeigt und damit für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Der Zeuge verständigte die Polizei. Daraufhin setzte sich der 39-Jährige in sein Auto und fuhr zunächst in Richtung Ammerland.

Die Polizei nahm mit mehreren Streifenwagen die Verfolgung auf. Eingesetzt waren Polizeibeamte aus Friesoythe, dem Ammerland, der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch. Auch Polizeihubschrauber wurde hinzugerufen. Der Mann konnte schließlich in einem Waldstück am Saarländer Weg in Benthullen im Landkreis Oldenburg gestellt werden, so die Beamten. Er habe sich widerstandslos festnehmen lassen.

Bei der Aufnahme des Sachverhalts stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Zudem machte er einen verwirrten Eindruck. Einen Führerschein hatte er auch nicht. Er wurde zunächst zur Polizeidienststelle nach Wardenburg gebracht. Er soll in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden.