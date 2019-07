Polizei sucht Zeugen

Friesoythe /Markhausen Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Mittwoch, 24. Juli, zwischen Friesoythe und Markhausen gekommen. Nach Angaben der Polizei befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 15.15 Uhr mit einem Pkw den Heetberger Weg in Richtung Markhausen. Ein 40-jähriger Friesoyther fuhr zeitgleich mit seinem Pkw in die entgegengesetzte Richtung.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Unbekannte auf die Fahrbahn des 40-Jährigen, der ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei prallte er mit seinem Seat Leon gegen einen Baum. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160) entgegen.