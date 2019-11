Mehrere Leitpfosten überfahren

Friesoythe Am Wochenende wurde der Polizei Friesoythe bekannt, dass es an der Schwaneburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen ist. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr demnach die Schwaneburger Straße in Fahrtrichtung B 401 und überfuhr hierbei mehrere am rechtsseitigen Fahrbahnrand befindliche Leitpfosten.

Aufgrund der Unfallspuren ist nach Angaben der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um eine land- oder forstwirtschaftliche Maschine gehandelt hat. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe unter Telefon 04491/93160 in Verbindung zu setzen.