Friesoythe Das war ebenso knapp wie gefährlich: Ein 24-jähriger Mann aus Friesoythe hielt am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr mit seinem BMW auf dem Parkplatz einer Diskothek an der Elbestraße mit erhöhter Geschwindigkeit auf eine Personengruppe zu, bremste dann stark ab und kam kurz vor dieser Personengruppe zum Stehen. Danach verließ er mit seinem Wagen den Parkplatz der Diskothek und fuhr in Richtung Friesoyther Innenstadt.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Autofahrer in einem Industriegebiet durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariat Friesoythe angehalten und kontrolliert werden. Bei der Durchführung der Kontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, die dann eine Blutentnahme nach sich zog. Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass der kontrollierte Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, teilte die Polizei mit.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen „Gefährdung des Straßenverkehrs“ sowie „Fahren ohne Fahrerlaubnis“ eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe unter Telefon 04491/93160 in Verbindung zu setzen.