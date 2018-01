Mit 1,06 Promille gegen Straßenschild

Friesoythe Ein 21-Jähriger aus Moldau ist am Freitag zwischen 2.45 und 2.50 Uhr mit seinem Pkw gegen ein Verkehrsschild geprallt. Nach Angaben der Polizei war er auf der Barßeler Straße in Richtung Friesoythe unterwegs, verlor in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er gegen das Schild. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Die Beamten stellten zudem fest, dass er alkoholisiert war. Ein Wert von 1,06 Promille wurde gemessen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Sicherheitsleistung einbehalten, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.