Friesoythe Nach dem Feuer in einer Fleischmehlfabrik in Friesoythe sollen Brandermittler nun nach Spuren suchen. Wie das Feuer in einer Betriebshalle ausbrechen konnte, war nach Angaben einer Polizeisprecherin am Montag noch unklar.

Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei mindestens 100.000 Euro. Ein Arbeiter hatte am Samstagabend die Flammen entdeckt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr brauchte mehrere Stunden, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand.